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Suudi Arabistan'da kamuda "mutluluk uzmanlığı" unvanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kamuda "mutluluk uzmanlığı" unvanı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, memurlar arasında tebessümü yaymak ve olumlu iletişimi artırmak için yeni bir unvan ihdas etti.

Yerel basında yer alan bilgiye göre, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığından "mutluluk uzmanı" adı altında yeni bir memur tayin edildiği duyuruldu. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık, kurumsal mutluluk kavramı uygulamasını başlatan ilk hükümet organı oldu.

Bakanlık bu adımla memurlar için etkinlikler düzenleme, ihtiyaçlarına karşılık verme ve aralarında tebessümü yayarak mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de 2016'da toplumsal mutluluğun gerçekleşmesi için Mutluluk Bakanlığı oluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mutluluk uzmanı Suudi Arabistan

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