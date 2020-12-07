Suudi Arabistan’da kamyon köprüden uçarak aracın üzerine düştü: 1 ölü

Suudi Arabistan’da kontrolden çıkan kum yüklü bir kamyon, köprüden uçarak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omar bin Abdulaziz köprüsünden uçtu. Kum yüklü kamyon metrelerce yükseklikten seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Riyad’daki Suudi Kızılay resmi sözcüsü Yaser Al-Jalajil, bir kamyonun Omar bin Abdulaziz köprüsünden düştüğü ihbarını almalarının ardından olay bölgesine 3 ekip sevk edildiğini belirtti. Jalajil, kazada yaralanan kişinin olay bölgesinde tedavi edildiğini aktardı.



