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Suudi Arabistan'da mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın güney sınırında bir mayının infilak etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın güney sınırında mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husiler tarafından Yemen'de sınıra yakın bölgelere yerleştirilen bazı mayınlar, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi neticesinde Suudi Arabistan topraklarına taşındı.

Ülkenin güneyinde yer alan El-Arıda ilinde seyir halindeki sivil bir aracın bu mayınlardan birine basması sonucunda Suudi Arabistanlı 10 yaşında 1 çocuk yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı ve çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
mayın saldırısı Suudi Arabistan

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