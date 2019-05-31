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Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap zirvesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 02:35 | Son Güncelleme

KİK zirvesinin ardından Arap liderler, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde ikinci olağanüstü zirve için toplandı

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yaptığı çağrı üzerine Mekke kentinde düzenlenen olağanüstü Arap zirvesi başladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesinin sona ermesinin ardından başlayan ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği Arap zirvesine 21 ülkeden lider ve temsilci katılıyor.

Filistin İntifadası döneminde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü zirveden 19 yıl sonra düzenlenen Mekke'deki zirvede İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilim ana gündem maddesini oluşturuyor. Söz konusu olağanüstü Arap zirvesinin öncesinde KİK olağanüstü zirvesi düzenlenmişti. Kral Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bu olağanüstü zirvelerin ertesi günü, Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi öngörülüyor.

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