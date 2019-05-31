Suudi Arabistan'da olağanüstü KİK zirvesi başladı

MEKKE (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde başladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına göre, KİK'in 6 üyesinin temsilcilerinin katıldığı zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz başkanlık ediyor.

Zirveye Katar Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Sultanı Kabus bin Said'in danışmanı Şihab Bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid katıldı.

Kral Selman, olağanüstü zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, İran'ın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini ve bölgede nüfuzunu genişletmeye çalıştığını söyledi.

İran'ın bölge ülkelerinin içişlerine müdahalesini, nükleer ve füze programlarını geliştirmesini ve uluslararası deniz ulaşımını tehditj etmesini kınayan Kral Selman, bu durumun, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası güvenlik ve barışı koruma konusundaki ilke ve kararlarının açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve petrol tedariğini tehdit ettiğini kaydetti.