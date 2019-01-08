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Suudi Arabistan'da operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Katif kentinde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince aranan bazı kişiler öldürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde düzenlenen operasyonda, devlet güvenliğine zarar veren olaylara karıştıkları gerekçesiyle aranan bazı kişilerin öldürüldüğü duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının haberine göre, güvenlik güçleri, Katif'te düzenlenen operasyonda söz konusu kişilerle çatışmaya girdi. Çatışmada, arananlardan bazılarının öldüğü, diğerlerinin ise yakalandığı kaydedildi. Ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, güvenlik güçleriyle çatışmaya girenlerin tamamının güvenlik kurumları ile mensuplarını hedef alma ve kalkınma projelerini baltalama gibi olaylara karıştıkları ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Şiilerin Suudi Arabistan'daki merkezi olarak kabul edilen Katif, önceki yıllarda reform talebiyle gösterilere sahne olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
katif operasyon Suudi Arabistan

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