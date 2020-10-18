Suudi Arabistan’da otopark çöktü: 3 yaralı

Suudi Arabistan’da bir yer altı otoparkında meydana gelen çökme sonucu 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan El Huber kentindeki Al-Rakah bölgesinde bulunan Al-Saeed Ticaret Kompleksindeki yer altı otoparkı çöktü. Otoparkın çökmesi sonucu çok sayıda araç enkaz altında kalırken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor. Çökme anı ise otoparkta bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

