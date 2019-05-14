HABER

Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hatta petrol akışını durdurduğunu aktardı.

Bakan, hatta petrol akışının normale dönmesi için zarar tespit çalışmaları ile istasyonları onarma çalışmalarının sürdüğünü, ülkede petrol üretim ve ihracatının devam ettiğini kaydetti.

Falih, son zamanlarda Körfez ülkelerinde önemli noktalarda yapılan bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, küresel ekonomiyi ve dünyaya petrol akışını hedef aldığını aktardı.

PARTNERHastane çıkışında görüntülendiler Hastane çıkışında görüntülendiler
Çanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimiÇanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Ersin Tatar'a verdi (2)KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Ersin Tatar'a verdi (2)

Bakan "bu saldırıların ayrıca Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını" ifade etti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, pazar akşamı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Riyad saldırı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar: Başbakan narkozun etkisindeyken gözaltına alacaklardı

MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüklerinden...

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüğü...

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

Yürüyen merdivende avukatın etek altı görüntülerini çekince... AVM'de skandal!

AVM'de skandal! Merdivenlerde etek altı fotoğrafını çekince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.