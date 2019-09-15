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Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 02:09 | Son Güncelleme

Saudi Aramco'nun SİHA saldırısına uğrayan Bıkayk ve Hırays tesislerindeki üretim kaybı stoklardan karşılanacak

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Enerji Bakanı bin Selman Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti.

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı.

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Aramco petrol Suudi Arabistan

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