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Suudi Arabistan’da restoranda patlama: 1 ölü

28.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan’da restoranda patlama: 1 ölü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Munsiyah mahallesinde bir restoranda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Munsiyah mahallesinde bir restoranda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle restoranda ve çevredeki dükkanlarda ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan’da restoranda patlama: 1 ölü

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