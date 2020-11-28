Suudi Arabistan’da restoranda patlama: 1 ölü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Munsiyah mahallesinde bir restoranda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle restoranda ve çevredeki dükkanlarda ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



