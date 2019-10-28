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Suudi Arabistan’da sel felaketi: 7 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusunda meydana gelen sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı belirtildi.Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusundaki Hafar el Batin şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusunda meydana gelen sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusundaki Hafar el Batin şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Selde evlerinde mahsur kalan 17 kişinin, sivil savunma ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan kazalarda 40 otomobil ile 3 evde hasar meydana geldiği ifade edildi.
Yetkililer, su taşkınlarının olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısı yaparak elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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