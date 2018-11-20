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Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 35 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 35 can aldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yaklaşık bir aydır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, ülkede yaklaşık bir aydır süren şiddetli yağışlarda sel veya taşkın sularına kapılma, elektrik çarpması ve bataklıklara saplanma gibi çeşitli nedenlerden dolayı 11'i Mekke'de olmak üzere 35 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin 13 bölgesinde mahsur kalan 2 bin 517 kişinin kurtarıldığı, bu kişilerden 384'ünün başkent Riyad'dan olduğu aktarıldı.

Cevf kenti başta olmak üzere 7 bölgeden 4 bin 38 kişinin tahliye edildiği, 2 bin 536 kişiye ise barınma imkanı sağlandığı kaydedildi.

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