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Suudi Arabistan'da "terör bağlantısı" nedeniyle aranan 3 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "terör bağlantısı" nedeniyle aranan 3 kişi öldürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Katif kentinde "terör olaylarıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle aranan 3 kişinin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın devlet güvenliği başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçleri dün akşam Katif'te hücre evi olarak kullanılan bir evde, kentte düzenlenen terör olaylarına karıştıkları gerekçesiyle aranan 3 kişinin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına evde bulunanların ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığı, olayda isimleri arananlar listesinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed Hasan Ahmed, Mufid Hamza Ali ve Halil İbrahim Hasan'ın öldürüldüğü, 3 güvenlik mensubunun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi terör olayı nedeniyle arandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Başta Katif olmak üzere ülkenin doğu bölgesi son iki yıl içinde güvenlik güçlerini hedef alan bazı saldırılara sahne olmuştu.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinin Kadih beldesinde bulunan İmam Ali bin Ebi Talib Camisi'ne 22 Mayıs 2015'te cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 21 kişi ölmüş, 102 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Suudi Arabistan 3 kişi öldürüldü Katif kenti terör olayları

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