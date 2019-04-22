Suudi Arabistan'da terör eylemi hazırlığındaki 13 kişi yakalandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, dün başkent Riyad'daki Ez-Zulfi Soruşturma Merkezini hedef alan saldırının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı.

Açıklamada ayrıca soruşturma çerçevesinde elde edilen ilk verilere göre, dünkü saldırıyı gerçekleştirenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu aktarıldı.

Saldırganların Ez-Zulfi ilinde saldırıyı planlamak ve hazırlıkları tamamlamak için kaldığı hücrede patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin bulunduğu kaydedildi.

Riyad yakınlarındaki Ez-Zulfi Soruşturma Merkezini dün hedef alan saldırıda 4 saldırgan öldürülmüş, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

