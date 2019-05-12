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Suudi Arabistan'da terör hücresine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da terör hücresine operasyon

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğun yaşadığı Katif kentinde, 8 kişilik bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Devlet Güvenlik Başkanlığı, Katif'e bağlı Tarut kasabasında, ülkedeki önemli noktalarda terör eylemleri düzenleme hazırlığı içinde olan yeni kurulmuş bir terör hücresine yönelik operasyon düzenlendiğini ve 8 kişiden oluşan hücrenin çökertildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalının daha önce verdiği haberde, Tarut kasabasında düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince "terör olaylarıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle aranan bazı kişilerin öldürüldüğü açıklanmış ancak sayı verilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
katif Suudi Arabistan

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