Suudi Arabistan'da terör operasyonu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta yaşadığı Katif kentinde, "terör olaylarıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle aranan bazı kişilerin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalının haberine göre, Katif'e bağlı Tarut kasabasında düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince "terör olaylarıyla bağlantılı oldukları" gerekçesiyle aranan bazı kişiler öldürüldü. Öldürülenlerin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan yönetimi ocak ayında da Katif'te düzenlenen operasyonda 6 saldırganın öldürüldüğünü, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurmuştu.

