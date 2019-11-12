Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 38 kişiye 25 yıla varan hapis cezası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da "terör eylemlerine katılma ve terörü finanse etme" suçlamasıyla yargılanan 38 kişiye 6 ay ila 25 yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, başkent Riyad'da görülen davada mahkeme, 41 sanıktan 38'ini suçlu buldu.

Mahkeme bir kişiye 25 yıl, birine 20 yıl, birine 15 yıl hapis cezası verirken, geri kalan 35 kişiyi de 12 yıl ile 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Sanıklardan birinin cezaevinde terör örgütü kurduğu ve mahkumları örgüt için eğittiği belirtilen haberde, sanıklara "iç güvenliğe zarar verme hedefiyle terör eylemlerinde bulunma ve terörü finanse etme" gibi suçlamaların yöneltildiği aktarıldı.

Alınan kararlara itiraz hakkının bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler, genellikle duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

Riyad'daki duruşmada da insan hakları aktivistleri ya da alimler gibi tanınan isimlerin olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'ye de yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

