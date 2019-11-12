HABER

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

 Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Polis, Yemen vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Olay, başkent Riyad'da yer alan Malaz bölgesindeki Kral Abdullah Parkı'nda meydana geldi. Bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında sahneye çıkan kişi, tiyatro grubundan 2 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Sahnedeki saldırgana güvenlik güçleri müdahale etti.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20.00 civarı 33 yaşındaki Yemen vatandaşı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, saldırıya uğrayan 3 kişinin olayda hafif yaralandığı ve gerekli tedavilerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlamaİstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındıBolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askerle ilgili Rusya'ya suçlama

Kongre üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a daveti geri çek’ çağrısı

Kongre üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a daveti geri çek’ çağrısı

Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan'da 'üç kişi sahnede bıçaklandı'

Suudi Arabistan'da 'üç kişi sahnede bıçaklandı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.