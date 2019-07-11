Suudi Arabistan'da Türkiye'ye boykot çağrısı

Suudi basınında Türkiye'ye turizm boykotu yapılması çağrısı yapılıyor. Veriler turist sayısında yüzde 30 düşüş olduğunu gösteriyor.Suudi Arabistan'da halka, gazeteci Cemil Kaşıkçı cinayetinin arka planını araştırmaya devam eden Türkiye'nin boykot edilmesi ve bu ülkeye tatile gidilmemesi çağrısında bulunuluyor. Her yıl yüz binlerce Suudi turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin tatil için seçilmemesi konusunda milliyetçi ve iktidar yanlısı medyada yayınlar yapılıyor.

Fransız haber ajansı AFP, son aylarda birçok medya kuruluşunda "Türkiye'ye gitmeyin", "Türkiye güvenli değil" gibi manşetlerin çıktığını aktarıyor. El Arabiya'nın da aralarında olduğu haber kanallarının Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin Türkiye'de artan pasaport hırsızlığı ve ufak suçlar nedeniyle yaptığı uyarıları yayınladığı belirtiliyor.

İlk beş ayda yüzde 30 düşüş

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gidenlerinin sayısının 2019'un ilk beş ayında yüzde 30 düştüğü de belirtiliyor. AFP'ye konuşan genç bir Riyadlı, Türkiye'ye gitmeyi neden tercih etmediğini "Güvenliğimi önemsiyorum" sözleri ile özetledi.