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Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın aktiviste denetimli serbestlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın aktiviste denetimli serbestlik

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlerden 5'i denetimli olarak serbest bırakıldı.

İnsan hakları alanında çalışan El-Kıst Sivil Toplum Kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emel el-Harbi, Hetun el-Fasi, Meysa el-Mani, Abir Nemenkani ve Şadan el-Anezi'nin denetimli olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Aktivistlerin serbest bırakılmasına ilişkin Suudi Arabistan resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'da mahkeme, mart ayında 3 kadın aktivistin daha denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de 10 kadın aktivisti tutuklamış savcılık ise kadınlardan bazılarına "ulusal güvenlikle" ilgili suçlamalarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın aktivistler Serbest Suudi Arabistan

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