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Suudi Arabistan'da tutuklu Türk şoför

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Türkiye Transportçular Platformu Sözcüsü Burhan Oğuz: - "Devlet yetkilileri bizi arayıp bilgilendirmediği sürece bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Biz 'idam edilmesin iade edilsin' diyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Transportçular Platformu üyeleri, Suudi Arabistan’da tutuklu olan ve hakkında idam cezası verilen tır şoförü arkadaşlarının cezasının kaldırılması için eylem yaptı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan platformun kurucusu Yavuz Kalmaoğlu, tır şoförü arkadaşı Remzi Çiçek'in uçakla 4 yıl önce Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.

Çiçek'in ilk defa yurt dışına çıktığını ifade eden Kalmaoğlu, şöyle konuştu:

"Remzi Çiçek, limandan narenciye yüklü aracı alıp çıkıyor. Çıkarken X- Ray cihazında, dorsede, ürünlerin içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia ediliyor. Dört yıldır Suudi Arabistan'da hapishanede tutuluyor. Haksız yere de cezaevinde kaldığı için kısmi felç geçiriyor. En son hakkında idam cezası veriliyor. İdam cezasının durdurulması için iki gündür Kapıkule ve diğer sınır kapılarında, şoförler eylem yapıyor. Biz de platform olarak idam cezasının olmaması için konsolosluğun önüne geldik."

Platform sözcüsü Burhan Oğuz ise arkadaşlarının adil bir şekilde yargılanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayacaklarını belirten Oğuz, "Devlet yetkilileri bizi arayıp bilgilendirmediği sürece biz bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Biz 'idam edilmesin iade edilsin' diyoruz. Şoför arkadaşlara gümrükte gemiden hazır dorse veriliyor. Örneğin faturada tekstil malzemesi olduğu yazılı. Şoförün tek tek bütün kolileri açıp içerisinde ne olduğuna bakma şansı yok. Burada şoförün herhangi bir suçu yok. Ailesi perişan durumda." ifadelerini kullandı.

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