HABER

Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 03:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'a gelen yabancı uyruklu kadınlar, yeni düzenlemeyle, yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalabilecek.

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek.

Yabancı kadınlar, pasaportlarını göstererek veya kendi kimliği olmaksızın yakınlarının refakatinde ve onların bilgileriyle otellerde kalabilecek.

Otelde kalabilmeleri için yabancı kadınlardan daha önce istenen aile belgesi şartı kaldırıldı.

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme yoluna giderken turizm alanında ülkenin imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Bu yönde geçen ay sonunda aldığı kararla, 49 ülkenin vatandaşlarına turizm vizesi alma imkanı tanımıştı. Buna göre Avrupa'dan 38 ülkeye ek olarak ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Kazakistan, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Brunei vatandaşlarına turizm vizesi verilecek.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...
Haliç Köprüsü'nde otomobilin çarptığı yaya öldüHaliç Köprüsü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın otel Suudi Arabistan turizm

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

İstanbul'da silah sesleri! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde ölü bulundu!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.