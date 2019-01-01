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Suudi Arabistan'da yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da geçen hafta yapılan kabine revizyonu kapsamında atanan yeni bakan, emir ve Şura Konseyi üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, yeni bakan, emir ve Şura Konseyi üyelerinin Kral Selman bin Abdulaziz'in huzurunda yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

Yemin törenin ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısının Kral Selman başkanlığında ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kral Selman, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kabinede ve bazı kurumlarda yapılan değişikliklerin amacının ülkedeki kalkınma ve gelişme sürecini devam ettirmek olduğunu söyledi.

- Kaşıkçı cinayeti sonrası ikinci değişiklik

Suudi Arabistan yönetimi 27 Aralık 2018'de aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanları değiştirmişti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atanmıştı.

Spor Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh bu görevden alınarak Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atanırken, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed bin Salih el-Gafili'nin yerine Musaid bin Muhammed el-Ayban getirilmişti.

Dikkat çeken gelişme ise Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde gözaltında tutulduktan bir süre sonra serbest bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el-Assaf'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi olmuştu.

- Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk değişiklik

Riyad yönetimi 20 Ekim 2018'de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" kabul ettikten hemen sonra bir Kraliyet kararnamesi yayımlamıştı.

Bu kapsamda görevden alınanlar arasında, daha önce Veliaht Prens Bin Selman'ın danışmanlığını yapan ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülen Suud el-Kahtani ile eski Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri isimleri dikkati çekmişti.

Kahtani ve Asiri'nin yanı sıra bir diğer Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığı Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin de görevlerinden alındığı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kabine toplantısı Suudi Arabistan yeni bakanlar

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