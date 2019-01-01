Suudi Arabistan'da yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da geçen hafta yapılan kabine revizyonu kapsamında atanan yeni bakan, emir ve Şura Konseyi üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, yeni bakan, emir ve Şura Konseyi üyelerinin Kral Selman bin Abdulaziz'in huzurunda yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

Yemin törenin ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısının Kral Selman başkanlığında ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kral Selman, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kabinede ve bazı kurumlarda yapılan değişikliklerin amacının ülkedeki kalkınma ve gelişme sürecini devam ettirmek olduğunu söyledi.

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Suudi Arabistan yönetimi 27 Aralık 2018'de aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanları değiştirmişti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atanmıştı.