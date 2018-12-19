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Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 04:29 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamındaki operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım elde edildiğini duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım sağlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, 2019 yılı bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucu 100 milyar dolarlık kazanım sağlandığını, bu yıl ülke hazinesinin 50 milyar riyal (13 milyar dolar) tahsil ettiğini duyurdu.

Bakan Cedan, Başsavcılığın bu yönde elde ettiği verilere göre gelecek yıl hazinenin tahsilata devam etmesini beklediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmış, söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 381 kişiden 325'i bir süre sonra serbest bırakılmış, geriye kalan 56 kişi hakkında savcılık incelemeleri sürdürülmüştü.

Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal gibi çok sayıda prens, bakan ve iş adamı bulunuyordu.

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Suudi Arabistan Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan yolsuzluk soruşturmaları

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