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Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan 18 kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan 18 kişiye hapis cezası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yolsuzluk davasında yargılanan 18 sanık 16 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, sanıklara "görevi suistimal etmek, rüşvet almak, yolsuzluk ve resmi belgelerde sahtecilik" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Toplamda 55 yıl hapis, 4 milyon riyal (yaklaşık 1 milyon dolar) para cezasına çarptırılan 18 sanığın mal varlıklarına da el konuldu.

Sanıklardan "rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla yargılanan bir yönetici ile "kamu görevlilerine doğrudan veya şirketi aracılığıyla rüşvet vermek" suçlamasıyla yargılanan iş adamına 16'şar yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıkların mahkumiyet sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan yasalarına göre sanıkların karara itiraz hakkı bulunuyor.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler, genellikle duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

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