Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nda hava trafiği normal seyrinde

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, Yemen'deki Husilerin saldırısına hedef olan ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğünü duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'nda yolcu ve hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

