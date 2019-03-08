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Suudi Arabistan'daki ortak askeri tatbikata katılanlara ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 01:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki ortak askeri tatbikata katılanlara ödül töreni

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin iştirak ettiği "Cezire Kalkanı 10" isimli tatbikata katılan askeri heyetlerin başkanlarına ödülleri takdim edildi.

Katar haber ajansı QNA'nın Twitter hesabından verdiği habere göre, Suudi Arabistan Doğu Bölgesi Komutanlığı, Körfez bölgesinde yaşanan krize rağmen gerçekleşen ve Katar'ın da katıldığı tatbikat kapsamında ödül töreni düzenledi.

Katar merkezli Eş-Şark Gazetesi ise tatbikata katılan Katar askeri birliğinin komutanı Hamis Deblan'a da törende sembolik kalkan ve hediyeler verildiğini aktardı.

Katar'ın dün ayrıca KİK'in başkent Riyad'daki Genel Sekreterlik binasında düzenlenen 18. Kara Kuvvetleri Komutanları toplantısına katıldığı belirtildi. Toplantıda ortak askeri faaliyetlerle ilgili konular ile kara kuvvetleri arasında işbirliğini artırma yolları görüşüldü.

Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda gerçekleşen tatbikat 12 Mart'ta sona erecek.

Söz konusu tatbikat, Körfez krizinden bu yana Katar'ın, Suudi Arabistan'da katıldığı 2. tatbikat olma özelliği taşıyor. Katar, geçen yıl da "Körfez Kalkanı 1" tatbikatına katılmıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Suudi Arabistan

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