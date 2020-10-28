Suudi Arabistan'daki Türk ürünleri boykotu ne kadar yaygın?

BBC Arapça Servisi Körfez Ülkeleri Muhabiri Nisrine Hatoum, "Kampanyayı başlatan resmi görevliler değil halk oldu. Bazı ünlü isimler buna destek verirken yetkililerden bu yönde bir açıklama gelmedi" diyor:

"Bu Türkiye'nin Irak, Suriye ve Libya'daki müdahalelerine karşı Suudi halkının mesajı."

Suudi Arabistan merkezli Arab News sitesine konuşan siyasi analist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hamdan al-Shehri, "Bu boykot kampanyasının arkasında Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine müdahalesi yatıyor" dedi ve ekledi:

Suudi basını, boykotun iş çevrelerinden de destek gördüğünü ve büyüdüğünü yazdı.

Türk ürünlerinin kampanya öncesi de gümrüklerde sorunlarla karşılaştığı ülkede, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan'ın Twitter hesabından yaptığı çağrı boykotu güçlendirdi.

Suudi Arabistan'da bir süredir sosyal medyada örgütlenen ve yaklaşık bir aydır ivme kazanan Türk ürünlerini boykot kampanyası sürüyor.

Prens Abdulrahman, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ordusuna desteği nedeniyle yaptığını belirtti.

Suudi devletinden resmen bir boykot çağrısı gelmese de, ülke yönetiminde resmi bir sıfatı bulunmayan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa'ad Twitter hesabından yaptığı paylaşımda boykot kampanyasına desteğini açıkladı.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan'ın 2 Ekim'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada üç alanda ambargo çağrısında bulunduğunu aktaran Hatoum, bunların "Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'den ithalat yapmayın, Türkiye'ye turizm için gitmeyin" olduğunu söylüyor.

"Bunun üzerine sosyal medyada Türk ürünlerini boykot etmeye dair etiketler açıldı. Kampanya 2 Ekim'de, Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıldönümünde daha da büyüdü."

"O dönem Türk yetkililer Suudi yargısının güvenilirliğine dair şüphelerini belirtti ve Suudi yetkilileri Türkiye'deki yargılama süreciyle işbirliği yapmaya çağırdı.

TİM, bu yıl içinde Ağustos'a kadar Suudi Arabistan'a yönelik ihracatın diğer ülkelere olan ihracata paralel bir seyir izlediğini fakat Eylül'den itibaren diğer ülkelerden negatif olarak ayrıştığını belirtiyor.

Konu hakkında BBC Türkçe'ye bilgi veren TİM, bu şirketlerin büyük bir kısmının ihracatının düşüşte olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2019'da Suudi Arabistan'a ihracat gerçekleştiren 7 bin 643 şirket bulunuyordu.

2019'un ilk 9 ayında 2,4 milyar dolar ihracat yapılırken bu sayı 2020'nin ilk 9 ayı için 2 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan geçen yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13. ülkeydi. Bu yıl ise 15. sırada.

Bu süreçte en büyük düşüş, yüzde 50 ile kimyevi maddeler sektöründe yaşandı.

TİM verilerine göre Suudi Arabistan'a en çok ihracat yapan iller İstanbul (887 milyon dolar), Gaziantep (233 milyon dolar) ve Bursa (126 milyon dolar).

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada ambargonun Hatay'daki iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi, engellerin kalkması gerektiğini söyledi.

https://twitter.com/DocDrLutfuSavas/status/1315524413178228736

İhracatın özellikle Gaziantep ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu aktaran TİM, en fazla ihracat yapılan sektörlerin ise halı, hazır giyim ve kimyevi maddeler olduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin ticaret dengesinin pozitif olduğu az sayıdaki ülkeden biri. 2019'da Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı, ithalatından 1,2 milyar dolar daha fazla oldu.

TÜİK verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda azalma eğilimi gösterdi. 2015'te 5,59 milyar dolara ulaşan hacim, 2017'de 4,8 milyar dolara düştü, 2019'da ise 5,1 milyar dolar oldu.