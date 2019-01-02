HABER

Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlere işkence edildiği iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

İngiliz parlamenter ve avukatlar, aktivistlerin tutukluluk şartlarını yerinde görmek için başvuru yaptı - Parlamenter Crispin Blunt: - "Aktivistlerin konuşma özgürlüğünü kullanmaları ve barışçıl kampanyalar yapmaları nedeniyle tutuklanmaları ve işkence görmeleri, Suudi Arabistan'da insan haklarını kullanmak isteyen herkes için endişe vericidir"

LONDRA (AA) - İngiliz parlamenter ve avukatlar, işkence gördükleri iddia edilen Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlerin, tutukluluk ve sağlık şartlarını yerinde incelemek için hapishaneleri ziyaret etme talebinde bulundu.

Parlamenterler Crispin Blunt, Layla Moran ve Paul Williams ile avukatlar Tim Moloney ve Tayab Ali, Tutukluluk İnceleme Heyeti adında bir grup kurdu.

Bu gruptan yapılan yazılı açıklamada, Suudi kadın aktivistlerin işkenceye maruz kaldığı, avukatları veya aile bireyleriyle görüşmelerinin engellendiği yönündeki iddialara dikkat çekilerek, hapishaneleri ziyaret için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

- "Endişe verici"

Heyetin lideri Blunt, Suudi Arabistan'ın Londa Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz'e gönderdiği mektupta ise "Suudi kadın aktivistlerin gözaltı koşullarının hem uluslararası hem de Suudi Arabistan'ın kendi standartlarının çok altında olduğuna dair kaygılar var." değerlendirmesinde bulunarak, durumu yerinde görmek istediklerini belirtti.

"Hiç kimsenin, gözaltındayken bu kadın aktivistlerin karşı karşıya kaldığı iddia edilen muameleye maruz bırakılmaması gerektiğini" kaydeden Blunt, "Aktivistlerin konuşma özgürlüğünü kullanmaları ve barışçıl kampanyalar yapmaları nedeniyle tutuklanmaları ve işkence görmeleri, Suudi Arabistan'da insan haklarını kullanmak isteyen herkes için endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Blunt, Suudi Büyükelçi'den ziyaret için kendilerine destek olmasını isteyerek, hem tutukluların doğrudan ifadelerine başvurma hem de yetkililerle görüşme talebinde bulundu.

- İşkence iddiaları

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu birçok insan hakları grubu, kadınların araba kullanma hakkı için kampanya sürdüren 8 kadın aktiviste, elektrik şokuyla işkence yapıldığı ve kadınların kırbaçlandığını belirtiyor. Bu örgütlerin raporlarında ayrıca, kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları, tecavüzle tehdit edildikleri ve avukatlara erişiminin önlendiği iddia ediliyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştuYüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybettiBursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere işkence kadın aktivist Londra Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye dörde bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.