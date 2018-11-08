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Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık proje girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 00:22 | Son Güncelleme

Suudi Kral Selman bin Abdulaziz, ülkesinin orta kesiminde yer alan El-Kasim bölgesinde, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeyi başlattı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Kasim bölgesinde, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeyi başlattı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, El-Kasim bölgesindeki El-Vadi Sarayı'nda düzenlenen törende, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeye start verdi.

Söz konusu projelerin, kalkınma, eğitim, hizmet ve iskan gibi çeşitli sektörlerde olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan Hükümeti'nin harcamaları, 2018'in ilk dokuz ayında senelik yüzde 25'lik artışla 189,9 milyar dolara çıkmıştı.

Hükümetin bu harcamaları, 2014'ün ortalarında petrol fiyatlarının gerilemesi sonucu Riyad'ın geçen yıl uyguladığı kemer sıkma politikasının ardından gelmişti.

Suudi Arabistan, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, 2018 yılı bütçesinde, gelir payının 208,8 milyar dolar, gider payının 260,8 milyar dolar ve aradaki bütçe açığının da 52 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arabistan El-Kasim Suudi

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