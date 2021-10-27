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Suudi Arabistan'dan 44 Uluslararası Firmaya Ofis İzni

27.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, 44 uluslararası şirkete başkent Riyad’ta ofis açma izni verildiğini açıkladı. İzin verilen firmalar arasında teknoloji, gıda, danışmanlık ve inşaat devi firmalar bulunuyor

Suudi Arabistan, 44 uluslararası şirkete başkent Riyad’ta ofis açma izni verildiğini açıkladı.

İzin verilen firmalar arasında teknoloji, gıda, danışmanlık ve inşaat devi firmalar bulunuyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, izin verilen firmalar arasında Deloitte, Unilever, Baker Hughes ve Siemens gibi çok uluslu şirketler yer aldı.

Ancak bu şirketlerden hangilerinin ne aşamada Riyad’ta ofis açma girişimlerine başlayacaklarına dair detay paylaşılmadı. Söz konusu kararın Suudi Arabistan ekonomisine 18 milyar dolarlık bir ek kaynak yaratması beklenirken 2030 yılına kadar ülkede 30 bin yeni istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan uluslararası şirketlere Riyad’ta ofis açma izni verilmesine dair çalışmalara Şubat ayında başladığını duyurmuştu. Karar Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkesini Birleşik Arap Emirlikleri’yle rekabet edebilir hale getirme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Pepsi ve Bechtel şirketleri Riyad’ta ofis açma planlarını açıklayan firmalar olmuşlardı. Kararın ardından Dubai’de bulunan bazı Suudi medya kuruluşlarının da Riyad’a taşınmaları bekleniyor.

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