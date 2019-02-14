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Suudi Arabistan'dan 8 milyar dolarlık yeni yatırım

14.02.2019 00:12 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası baskı altındaki Suudi yönetimi 8 milyar dolarlık 360 yatırım projesini hayata geçirme planını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan 8 milyar dolarlık yeni yatırım

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz el Suud, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni yatırım projesi gerçekleştireceklerini açıkladı. Suudi devlet televizyonu, Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sağlık, eğitim, konut ve toplu ulaşım sektörlerini kapsayacak geliştirme projelerine ilişkin brifinge katıldığı görüntüleri yayınladı.

Yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki planın, 360 yeni projeyi kapsadığı belirtiliyor. Daha önce tamamlanan yaklaşık 14 milyar dolarlık 900'den fazla projenin de açılacağı duyuruldu.

Televizyondan canlı yayınlanan törende konuşan Riyad Valisi Faysal bin Bandar, projelerin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

2030 vizyonu, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlılığını azaltmak amacıyla 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılmıştı. Veliaht Prensin hedefleri çerçevesinde Suudi Arabistan'da ekonominin çeşitlendirilmesinin yanı sıra sosyal alanda reforma gidilmesi öngörülüyor.

Kral Selman Kasım ayında Veliaht Prens'le birlikte krallığı gezmiş ve milyarlarca dolarlık yatırım projeleri başlatmıştı. Kral'ın bu hamlesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle baskı altındaki varisine destek olarak görülmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi Veliaht Prens'in uluslararası arenada prestij kaybetmesine neden olmuştu.

rtr/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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