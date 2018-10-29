HABER

Suudi Arabistan'dan 866,6 milyonluk tahvil ihracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 04:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan 866,6 milyonluk tahvil ihracı

RİYAD (AA) - Ham petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Suudi Arabistan, 866,6 milyon dolarlık tahvil ihracı yapılacağını duyurdu.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yatırımcılardan, yerel para birimiyle tahvil senedi çıkarılması yönünde gelen taleplerin kabul edildiği ve 866,6 milyon dolarlık tahvil çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, tahvillerin 621,3 milyon dolarlık kısmının 2023, 96 milyon dolarlık ikinci kısmının 2025, 149,3 milyon dolarlık üçüncü kısmının ise 2028'de ödeneceği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı, geçen ay, devletin ödemesi gereken kamu borçlarının 2018'e oranla 2019'da yüzde 17,7'ye çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Ödenmesi gereken kamu borçlarının 2018 sonunda 153,6 milyara ulaşacağı, 2019'da ise bu rakamın 180,8 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ülkenin temel gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldiCemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi
Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logoGoogle'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan tahvil

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!

Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.