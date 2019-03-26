Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan Tepeleri kararına ret

Suudi Arabistan, ABD’nin 1967’den beri İsrail işgali altında tutulan Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma konusundaki kararını reddetti.

Suudi Arabistan Devlet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 1967’den beri İsrail işgali altında tutulan Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıması kararını kabul etmediği bildirildi.

Açıklamada, Golan Tepeleri’nin değişmez konumunu onaylanarak, "Golan Tepeleri, ilgili uluslararası kararlara uygun olarak işgal altındaki bir Suriye Arap ülkesidir. İşi oldubittiye getirmek gerçekleri değiştirmez. Bu kararın Orta Doğu’daki barış süreci ve bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde önemli olumsuz etkileri olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Trump’ın kararının, BM Sözleşmesi, uluslararası hukukun ilkeleri ve Güvenlik Konseyi’nin 242 (1967) ve 497 (1981) sayılı kararlarını içeren ilgili uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini vurgulanarak, kararın Orta Doğu’daki barış süreci ve bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde önemli olumsuz etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Suudi Arabistan, uluslararası toplumu, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Birleşmiş Milletler şartlarına saygı duymaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyareti sırasında, Trump dün Golan Tepeleri’ni resmen İsrail’in toprakları olarak kabul etmişti.

İsrail, 1967’deki Orta Doğu Savaşı’nda Suriye’deki Golan Tepeleri’ni ele geçirmiş ve 1981 yılında ise ilhak ettiğini açıklamıştı.

