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Suudi Arabistan'dan ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararına destek

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alma kararına desteğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın "terörle mücadelede pratik ve ciddi bir adım" olarak nitelendirilen açıklamada, ABD'nin bu kararıyla Suudi Arabistan'ın uluslararası topluma yaptığı "İran destekli terörizmi tanıma" çağrısının karşılık bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplum küresel barış ve güvenliği zedeleyen İran Devrim Muhafızlarına karşı durmaya davet edildi.

- ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer vermişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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ABD İran Devrim Muhafızları Suudi Arabistan

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