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Suudi Arabistan'dan Amerikan askerlerine onay

20.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkesine Amerikan askerlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan bir temsilci Cuma günü ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un ülkesine Amerikan askerlerinin girişini onayladığını kaydetti. Açıklamada Washington ve Riyad'ın "güvenliği korumak ve bölgede istikrarı güçlendirmek" için ortak çaba içinde oldukları belirtildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a 500 kadar asker göndermeyi planlıyor.

Son olarak 2003'te Suudi Arabistan'a Amerikan birliği gönderilmişti. Amerikan askerleri 1991'de Körfez Savaşı nedeniyle burada konuşlandırılmıştı. O dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri Riyad'ın güneyinde bulunan hava üssünden Irak'a operasyonlar düzenlemişti. Burada bulunan Amerikan savaş uçaklarının sayısı zaman zaman 200'e kadar ulaşmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı bir petrol tankerine el koyduklarını açıklaması Körfez Bölgesi'nde gerilimi tırmandırdı. ABD Perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer adlı taarruz gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklamıştı. Ancak İran, Washington'un açıklamalarını yalanladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen ayın sonunda ABD'ye ait bir İHA'yı vurması da iki ülke arasında büyük gerginliğe neden olmuştu. ABD İran'ın "tehdit" oluşturduğunu öne sürerek geçen aylarda Körfez'deki askeri varlığını güçlendirmişti.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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