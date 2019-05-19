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Suudi Arabistan'dan Arap liderlere iki olağanüstü zirveye davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 01:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Kral Selman, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet etti.

Yetkili, Kral Selman'ın KİK ve Arap Birliği ülkeleriyle bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin istişare ve koordinasyon kurmak istediğine işaret etti.

Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde de 14. Dönem İslam Zirvesi'nin düzenlenmesi bekleniyor.

İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyan Mekke'deki zirvede, İslam topluluğunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.

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