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Suudi Arabistan’dan Arap liderlere iki olağanüstü zirveye davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs’ta olağanüstü iki zirveye davet etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs’ta olağanüstü iki zirveye davet etti. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan’ın bölgede İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin petrol tesislerine drone saldırısı düzenlenmesi ve gemilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğraması üzerine Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, 30 Mayıs’ta Mekke’de 2 olağanüstü zirveye davet etti.
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr de yaptığı basın toplantısında, İran rejiminin bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmadığını söyledi. Cubeyr, Suudi Arabistan’ın bölgede İran’la savaş istemediğini, ancak diğer tarafın savaşı seçmesi durumunda krallığın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etti. İran’ı, yıkıcı politikalarından kaçınmaya ve bölge işlerine karışmayı bırakmaya çağıran Cubeyr, İran’ı bölgeyi tehlikenin eşiğine getirmemesi konusunda uyardı. Tahran’ın Suudi Arabistan’a 255 balistik füze fırlatan Yemen’deki Husilere destek verdiğini belirten Cubeyr, dünyayı Tahran’a sert bir tutum sergilemeye çağırdı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, 12 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarındaki iki Suudi petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. ABD sabotaj konusunda İran’ı suçlamıştı. Salı günü ise Yemen’deki Husiler, Suudilere ait iki adet petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

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