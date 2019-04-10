HABER

Suudi Arabistan'dan "Arap NATO'su" adımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 04:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, başkent Riyad'ta "Stratejik Orta Doğu Paktı" hazırlık çalışmalarına başlangıç olarak ABD ve Arap ülkeleri arasında düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptığını açıkladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, "Arap NATO'su" olarak adlandırılan "Stratejik Orta Doğu Paktı" kurulması çalışmalarına başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan, başkent Riyad'ta "Stratejik Orta Doğu Paktı" hazırlık çalışmalarına başlangıç olarak ABD ve Arap ülkeleri arasında düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Pazartesi günü Riyad'ta düzenlenen toplantıya, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Ürdün ve Katar'dan üst düzey katılımlar oldu. Katılımcıların isim ve düzeylerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Toplantının "bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım" olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Arap dünyasında "Arap NATO'su" olarak bilinen söz konusu stratejik birliğin, Ağustos 2017'de Riyad'ta gerçekleştirilen Arap-ABD zirvesinin sonuçlarından biri olduğu ifade edildi.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!
Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu! Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Arap NATO'su Katar Stratejik Orta Doğu Paktı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararına Dışişleri’nden tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu! 9 yaşındaki çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu!

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.