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Suudi Arabistan'dan BM'ye "İran'ın yıkıcı eylemlerini önleme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan BM'ye "İran'ın yıkıcı eylemlerini önleme" çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İran'ın bölgedeki yıkıcı eylemlerinin önüne geçilmesini istedi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Riyad yönetimi BMGK'ya bir mektup göndererek İran'ın bölgedeki yıkıcı eylemlerinin önüne geçilmesini talep etti.

"İran'ın uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra dünya petrol piyasalarının tedarikini ve istikrarını hedef alan ihlallerini sürdürdüğü" ifade edilen mektupta, BM ve uluslararası topluma Tahran yönetimine karşı kararlı bir tavır sergileyerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Söz konusu mektupta ayrıca Suudi Arabistan'ın, savaş çıkmasını engellemek için gereken tüm adımları atacağı kaydedildi.

- Körfezde neler oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

Ayrıca 12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta da Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmişti. BAE, ticari gemilere yönelik sabotajın İran tarafından yapıldığını iddia etmişti. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin ise BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydetmişti.

Son olarak, Riyad yönetimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan

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