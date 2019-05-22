RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, bölgede herhangi bir savaşa engel olmak için elinden geleni yapacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın elinin daima barışa uzandığı, barışın sağlanması için çalıştığı ve bölgede muhtemel herhangi bir savaşa mani olmak için elinden geleni yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, İran rejimine karşı kararlı bir tutum sergileyerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, tüm dünyada yıkım ve kaos yaymasının engellenmesi istenerek, "Bakanlar Kurulu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bunlarla ilgili harcanan çabalar hakkında bir dizi rapor inceledi." denildi.

"İran rejiminin ve ajanlarının bölgedeki eylemleri ve bunların uluslararası, bölgesel barış ve güvenliği ve dünya petrol piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli yansımalarının" ardından Kral Selman'ın yaptığı olağanüstü zirve çağrılarına da değinilen açıklamada, "Suudi Arabistan, İran halkı da dahil tüm halkların güvenlik ve barış içerisinde yaşama ve kalkınma hakkına sahip olduğuna inanıyor." ifadesine yer verildi.