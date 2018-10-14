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Suudi Arabistan'dan "ekonomik ve siyasi tehditlere karşılık veririz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekonomik ve siyasi baskılar yoluyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceğini, ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceğini açıkladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, siyasi baskılar veya ekonomik yaptırımlar aracılığıyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceğini, kendilerine yönelik uygulamalara fazlasıyla karşılık verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan ve ismi açıklanmayan Suudi bir yetkilinin beyanına dayandırılan haberde, ekonomik yaptırımlar ve siyasi baskılar yoluyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Habere göre Suudi yetkili, ülke ekonomisinin dünya ekonomisi üzerinde etkin ve hayati bir role sahip olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisi etkilenmediği sürece kendi ekonomilerinin de olaylardan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden yetkili, detay vermeksizin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili araştırmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak." demişti.

Trump, iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın başka yollarının da olduğuna işaret etmişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

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