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Suudi Arabistan'dan "gözaltındaki aktivistlere işkence" iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan "gözaltındaki aktivistlere işkence" iddiasına yalanlama

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, aralarında kadınların da olduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, "Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları asılsızdır." açıklamasına yer verildi.

Suudi Arabistan'da aralarında kadınların da bulunduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra sorgu sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştığı iddia edilmişti.

Uluslararası Af Örgütünün, çarşamba günü üç ifadeye dayandırarak yayımladığı açıklamada, mayıs ayından bu yana haklarında herhangi bir suçlama olmadan keyfi biçimde Suudi Arabistan'ın Dhahban Cezaevi'nde gözaltında tutulan aktivistlerin, defalarca elektrikle ve kırbaçlanarak işkenceye uğradığı, bazılarının yürüyemez veya ayakta duramaz hale geldiği, ellerinin titrediği ve vücutlarında izler kaldığı öne sürülmüştü.

İfadelerden birinde, cezaevinde bir aktivistin tavana asıldığından, bir kadının maske takan sorgucuların cinsel tacizine uğradığından, aktivistlerden birinin birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğundan söz edilmişti. Dhahban Cezaevi yetkililerinin aynı zamanda aktivistleri, aile üyelerine yaşananları anlatmamaları konusunda uyardığı savunulmuştu.

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