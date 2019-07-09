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Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde "siyasi slogan" yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde "siyasi slogan" yasağı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, hac ibadeti sırasında siyasi, mezhepsel slogan ve söylemlerin engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Cidde'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, hacı adaylarının sadece ibadetle meşgul olmaları çağrısı yapılarak, siyasi ve mezhepsel sloganların kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Haccın duruluğunu ve sükunetini bozacak tüm davranışlardan uzak kalınması gerektiği vurgulanan Bakanlar Kurulu açıklamasında "Politik ve mezhebi söylemler ve bu gibi davranışlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.

Talimatların uygulanması ve aykırı herhangi bir durum yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtilirken, açıklamada icraatlara ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hac ibadeti Suudi Arabistan

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