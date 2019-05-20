HABER

Suudi Arabistan'dan ham petrol miktarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:19 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılayacak düzeyde olduğunu açıkladı

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılayacak düzeyde olduğunu ve ham petrol stoklarının artış gösterdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Üretimi Denetleme Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

Ülkedeki petrol tesislerine yönelik son saldırıların petrol sevkiyatını tehdit ettiğini ancak Suudi Arabistan'ın üretimini etkilemediğini belirten Falih, Suudi Arabistan'ın ortaklarına saldırıları kınama çağrısı yaptı.

Falih, küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılamaya yettiğini hatta petrol stoklarının artış gösterdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmiş ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

- Körfezde ne oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladıÇanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.