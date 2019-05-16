Suudi Arabistan'dan İHA saldırısı sonrası Yemen'de operasyon

Altı sivilin öldüğü bombardıman, Suudi petrol tesislerinin İHA ile hedef alınmasının ardından geldi.Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'ya yönelik saldırı düzenledi. Operasyon çerçevesinde dokuz askeri noktanın hedef alındığı belirtildi. Husilere ait televizyon kanalı Masiah TV, dördü çocuk olmak üzere altı sivilin hava bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu. 52 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Görgü tanıkları, saldırılardan birinin çok sayıda sivilin yaşadığı bir bölgede gerçekleştiğini söyledi. Reuters'a konuşan Abdülrezzak Muhammed adlı Yemenli, "Patlama o kadar güçlüydü ki taşlar havada uçuşuyordu. İlk kez evimiz böyle sallandı" dedi.

Saldırılar, Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa tesisine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıların İran tarafından desteklenen Husiler tarafından üstlenilmesinin ardından geldi.

Koalisyon güçleri adına yapılan açıklamada "Husi milislerin saldırgan eylem kapasitesini durdurmak için askeri üs, tesis ve silah depolarının hedef alındığı" aktarıldı. Koalisyon güçleri bombardımanın başarılı olduğunu duyururken, Suudi Arabistan'ın yardımcı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tahran'daki rejim tarafından emredilen ve Husiler tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri, siyasi çözüm çabalarını tehlikeye atıyor" dedi.