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Suudi Arabistan'dan "İhvan" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 05:19 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalırken sosyal medya hesabı üzerinden Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiği akşam, Müslüman Kardeşleri (İhvan) eleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalırken resmi sosyal medya hesabı üzerinden Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu.

"İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" üst başlığı taşıyan ve bir kanlı elin resmedildiği paylaşımda, "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı" başlığı kullanıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki ilk özgür ve şeffaf seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı dönemin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yazında gerçekleştirdiği kanlı askeri darbenin en önde gelen destekçileri arasında yer almıştı.

Körfez monarşilerinden Riyad ve Abu Dabi, Arap dünyasının en büyük nüfusa sahip ülkesindeki demokratik tecrübe ve bölgedeki Arap Baharı ülkelerinin önde gelen siyasi aktörü Müslüman Kardeşler'i tehdit algılayarak, darbeden sonra İhvan aleyhine yerel, bölgesel ve uluslararası sistematik kampanya başlatmıştı.

Sisi yönetimindeki Mısır, Müslüman Kardeşler'i 2014'te terör örgütü ilan ederken, özellikle ABD olmak üzere batı başkentlerinde karar alıcıların bu yönde adım atmaları için gösterdiği çabaya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de büyük katkılar sağlamıştı.

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda dün vefat etmişti.

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