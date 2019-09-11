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Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 04:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığı kaydedildi.

İsrail açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökerteceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in emrivaki dayatma girişimlerinin Filistin halkının sabit ve koruma altındaki haklarını yok edemeyeceği vurgulandı.

Tüm ülkelerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Netanyahu'nun açıklamasını kınamaları ve reddetmeleri istenilen açıklamada, İİT'ye de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

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Binyamin Netanyahu İslam İşbirliğ Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantı çağrısı Suudi Arabistan

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