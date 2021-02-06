“Suudi Arabistan’dan İnsan Haklarını İlerletmesini Bekliyoruz”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Suudi Arabistan’dan, kadın hakları aktivistlerini ve diğer siyasi tutukluları serbest bırakma dahil insan hakları karnesini geliştirmesini beklediğini söyledi.

Psaki’nin açıklaması, Başkan Joe Biden’ın insan hakları alanını ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin kilit bir boyutu haline getirme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Biden seçim kampanyası döneminde de bu ilişkileri yeni bir değerlendirmeden geçirme sözü vermişti.

Başkan Biden dün de Dışişleri Bakanlığı’nı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen operasyonlara Amerika’nın desteğini sonlandırma kararını açıklayarak, Riyad’a karşı daha sert bir tavır izlemenin ilk adımını atmıştı.

Psaki, Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülmesinden dolayı Washington’un Riyad’a yaptırım getirme ihtimaline ilişkin bir soruyaysa net yanıt vermedi.