Suudi Arabistan’dan İran’a Suçlama

Suudi Arabistan Savunma Bakan Vekili İran’ı Yemen’de İran destekli Husi milislerinin üstlendiği petrol istasyonlarına yönelik saldırının emrini vermekle suçladı. Aynı zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman’ın oğlu olan Savunma Bakan Vekili Prens Halid bin Selman “Tahran’daki rejim tarafından emir verilen ve Husiler tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri devam eden siyasi çabaları gittikçe daha da zorlaştırıyor” diye konuştu.
Yemen’de Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyona karşı dört yıldır savaşan Husiler Doğu-Batı boru hattına yönelik insansız hava aracı drone ile yapılan saldırıları kendilerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Söz konusu saldırı yangın çıkmasına yol açmış ancak Riyad saldırının petrol üretimini ya da ihracatını etkilemediğini açıklamıştı.
Husiler’in Yüksek Devrim Komisyonu’nun başkanı saldırı talimatını İran’ın verdiğini yalanladı, Husilerin bu araçları kendisinin ürettiğini belirtti. Tahran Husilere silah sağladığı iddialarını da reddediyor.
Muhammed Ali El Husi Reuters haber ajansına “Biz kimsenin ajanı değiliz. Kararlarımızı bağımsız olarak alırız ve kimseden emir almayız” diye konuştu.
Diğer Suudi yetkililer de Twitter’dan benzer mesajlar vererek Suudi Arabistan Krallığı’nın bölgedeki düşmanı konumundaki İran üzerindeki baskıyı yaptırımlar ve Amerika’nın Körfez’deki askeri varlığı sebebiyle tansiyonun yükseldiği dönemde arttırmaya çalışıyor.
Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil El Cübeyir “Husiler İran Devrim Muhafızları’nın ayrılmaz bir parçası. Onların emirlerini takip ediyorlar. Bunun kanıtını da Krallık içindeki bazı noktaları hedef aldıklarında gördük” şeklinde konuştuk.
Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi de Husilerin Yemen’i İran’ın Yemenlilere yönelik bir terör platformu ve Suudi Arabistan’a saldırma aracı haline getirdiğini savundu.
Suudi basınında “nokta atışı yapılsın” çağrısı
Suudi Arabistan’ın İngilizce yayın yapan gazetesi de İran’a yönelik “nokta atışı” yapılması çağrısında bulundu. Arab News gazetesinin başyazısında “Bizim görüşümüz sert şekilde vurulmaları gerektiği şeklinde. Olanlar karşısında İran’a attığı her adımın sonuçlarının olacağının mesajının verilmesi için kararlı bir cezalandırıcı bir tepki verilmesi çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu saldırı aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 petrol tankerinin de olduğu dört gemiye yönelik Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında düzenlenen saldırının ardından geldi.
BAE söz konusu olay için herhangi bir tarafı suçlamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, İransa olayla arasına mesafe koydu.
BAE’nin Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş Çarşamba günü yaptığı açıklamada BAE’nin itidalli davranacağını ve tansiyonun düşürülmesi konusunda kararlı olunduğunun mesajını verdi.
ABD’li yetkililer İran’ın Husileri ya da Irak’taki Şii milisleri söz konusu saldırıyı gerçekleştirmeleri için teşvik ettiği görüşünde. Ancak bir kaynak Washington’un elinde İran’ın doğrudan olaya dahil olduğuna ilişkin sağlam bir delil olmadığını dile getirmişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterrs saldırıları kınadı ve tüm taraflara “azami itidal” çağrısında bulundu.
İngiltere: “ABD ile aynı değerlendirmeyi paylaşıyoruz”
İngiltere’den de Washington ve Tahran arasında yaşanan gerilimle ilgili yeni bir açıklama geldi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Perşembe günü Twitter’dan yaptığı açıklamada İngiltere’nin İran kaynaklı artan tehdit konusunda Amerika ile aynı değerlendirmeyi paylaştığını ve İngiltere’nin müttefiki Amerika ile yakın şekilde çalışacağının mesajını verdi.
Bu hafta başında İngiltere Savunma Bakanlığı Trump yönetiminin İran kaynaklı bir tehdit olduğuna yönelik iddialarını sorgulayan İngiliz komutanın açıklamasına destek vermişti.
ABD liderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonu komutan yardımcısı Chris Ghika İran destekli kuvvetlerden kaynaklanan tehdidin arttığına yönelik bir değerlendirme olmadığını belirtmişti. İngiliz komutanın Amerika’nın iddialarıyla çelişen açıklamarına Pentagon’dan da tepki gelmişti.
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