Suudi Arabistan’dan İran’a Suçlama

Suudi Arabistan Savunma Bakan Vekili İran’ı Yemen’de İran destekli Husi milislerinin üstlendiği petrol istasyonlarına yönelik saldırının emrini vermekle suçladı. Aynı zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman’ın oğlu olan Savunma Bakan Vekili Prens Halid bin Selman “Tahran’daki rejim tarafından emir verilen ve Husiler tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri devam eden siyasi çabaları gittikçe daha da zorlaştırıyor” diye konuştu.

Yemen’de Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyona karşı dört yıldır savaşan Husiler Doğu-Batı boru hattına yönelik insansız hava aracı drone ile yapılan saldırıları kendilerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Söz konusu saldırı yangın çıkmasına yol açmış ancak Riyad saldırının petrol üretimini ya da ihracatını etkilemediğini açıklamıştı.

Husiler’in Yüksek Devrim Komisyonu’nun başkanı saldırı talimatını İran’ın verdiğini yalanladı, Husilerin bu araçları kendisinin ürettiğini belirtti. Tahran Husilere silah sağladığı iddialarını da reddediyor.

Muhammed Ali El Husi Reuters haber ajansına “Biz kimsenin ajanı değiliz. Kararlarımızı bağımsız olarak alırız ve kimseden emir almayız” diye konuştu.